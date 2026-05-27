پزشکان بریتانیایی: شبکههای اجتماعی به اندازه سیگار خطرناکند!
پزشکان برجسته و مقامات بهداشتی بریتانیا در گزارشی تکاندهنده، آسیبهای شبکههای اجتماعی را همردیف خطرات بزرگی همچون مصرف سیگار برای نسل جوان توصیف کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، آکادمی کالجهای سلطنتی پزشکی دولت بریتانیا اعلام کرده است که طرحهای سختگیرانهای از جمله ممنوعیت کامل استفاده از این پلتفرمها برای افراد زیر ۱۶ سال را در دستور کار دارد.
کادر درمان و پزشکان ارشد بریتانیایی در گزارشی خطاب به دولت تأکید کردهاند که آسیبهای فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان چنان جدی است که باید به صورت روتین در جلسات معاینه، درباره میزان زمان صرفشده در شبکههای اجتماعی از مراجعان سؤال شود.
دکتر «امیلی سهمر»، روانپزشک، در این باره هشدار میدهد که خطر محتوای مخرب آنلاین حتی میتواند از سیگار فراتر برود؛ چرا که تنها در چند ثانیه، محتوای آسیبرسان میتواند بر ذهن کودک اثر بگذارد.
در همین راستا، «لیز کندال»، وزیر فناوری بریتانیا، از احتمال اجرای اقداماتی مشابه کشور استرالیا برای ممنوعیت دسترسی نوجوانان زیر ۱۶ سال به پلتفرمهای اجتماعی خبر داده است.
دولت این کشور با مشارکت ۷۰ هزار نفر از والدین و کارشناسان، در حال بررسی راهکارهایی همچون غیرفعالکردن قابلیتهای اعتیادآوری مانند «پخش خودکار» (Auto-play) و «اسکرول نامحدود» است. همچنین پلتفرمهایی نظیر روبلاکس و دیسکورد که پتانسیل آسیبرسانی بالایی دارند، تحت نظارت شدید قرار گرفتهاند.
این فشارها زمانی به اوج رسید که خانوادههای داغدار، از جمله «الن روم» که فرزند ۱۴ سالهاش را به دلیل آسیبهای فضای مجازی از دست داده، خواستار برخورد با شبکههای اجتماعی به عنوان «محصولات معیوب» شدند.
فعالان حقوق کودکان تأکید دارند تا زمانی که امنیت کامل این پلتفرمها تضمین نشود، باید محدودیتهای سنی قاطعی علیه آنها اعمال گردد.