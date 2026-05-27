پیشبینی تولید ۱۷هزار و ۶۰۰ تن انواع محصولات علوفهای دیم در لرستان
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان، از کشت چهار هزار و ۴۱۹هکتار انواع نباتات علوفهای دیم در سال زراعی جاری در سطح استان خبر داد و پیشبینی کرد از این سطح، بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۰۰ تن محصول علوفهای برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در سال زراعی جاری چهار هزار و ۴۱۹هکتار انواع نباتات علوفهای دیم شامل ماشک خالص، گاودانه، جو قصیل، یونجه دیم، اسپرس دیم، خلر، تریتیکاله، مخلوط ماشک و جو، مخلوط نخود علوفهای و جو و مخلوط گلرنگ علوفهای و جو در سطح استان کشت شده است.
فرشاد بابایی عنوان کرد: توسعه کشت این محصولات با هدف تأمین بخشی از نیاز علوفهای دام، افزایش بهرهوری اراضی دیم، استفاده بهینه از نزولات جوی و کاهش فشار بر منابع آبی انجام شده است.
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به ظرفیت مناسب اراضی دیم استان، اعلام کرد: توسعه کشت محصولات علوفهای دیم میتواند نقش مهمی در پایداری تولید علوفه و حمایت از دامداران استان داشته باشد.
بابایی افزود: پیش بینی می شود امسال بالغ بر ۱۷ هزار و ۶۰۰ تن محصول علوفهای در استان برداشت شود.
وی همچنین بر رعایت اصول فنی کاشت، داشت و برداشت، استفاده از بذرهای اصلاحشده و مدیریت صحیح مزارع دیم تأکید کرد.