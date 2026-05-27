کتاب «تن تن وسند باد» با بیش از دویست نوبت چاپ، پرمخاطبترین کتاب انتشارات قدیانی بوده که در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان عرضه شده است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از غرفه داران و مسئولان نشر قدیانی در نمایشگاه، این کتاب در این دوره نمایشگاه هم با استقبال مواجه شده است.
مسئولان انتشارات قدیانی اعلام کردهاند در کنار این کتاب، کتاب جام جهانی در جوادیه نیز جزو آثار تالیفی برتر این انتشارات هستند.
تن تن و سندباد نوشته محمد میرکیانی نویسنده پیشکسوت ایرانی است نشان میدهد کودکان و نوجوانان ما خواندن آثار بومی را به کتابهای ترجمه ترجیح میدهند البته به این شرط که خوب ساخته و پرداخته شده باشد و بتواند آنها را با خود همراه کند. محمد میرکیانی در سال ۱۳۳۷ به دنیا آمد. وی تاکنون جوایز بسیاری دریافت کرده که از میان آنها میتوان به جایزه نویسنده برگزیده ۲۰ سال ادبیات کودک و نوجوان اشاره کرد.
«تنتن و سندباد» داستان بلند تخیلی و هیجانانگیزی است که در آن، درگیری و کشمکشهای خطرناکی بین دو دسته از شخصیتهای اصلی رخ میدهد. تنتن، پروفسور میلو، سوپرمن و تارزان، قهرمانان قصههای مغربزمین، قصد دارند سرزمین قهرمانان قصههای شرقی را فتح کنند تا دنیا کاملا در تسلط خودشان باشد و نام و نشانی از این قهرمانان باقی نماند؛ اما سندباد، نخودی، پهلوان پنبه و علاءالدین، قهرمانان قصههای مشرقزمین، در مقابل آنها قرار میگیرند تا جلوی نفوذشان را برای تسخیر سرزمینهای شرقی بگیرند.
این اثر رمانی است برای گروه سنی نوجوانان که محمدحسین صلواتیان کار تصویرگری آن را به عهده داشته است. این اثر که تاکنون دو دهه از نگارش آن گذشته، همچنان از آثار برجسته و قابل دفاع در زمینه ادبیات کودک و نوجوان به حساب آمده و استقبال مخاطبان سبب شده تا بارها مورد تجدید چاپ قرار بگیرد.
قصه از آنجایی شروع میشود که چند چهره قهرمان در داستانهای غرب به رهبری تن تن که خود یکی از معروفترین این قهرمانهاست، راهی سرزمینهای شرقی میشوند تا با قهرمانان شرق وارد جنگ و نبرد شده و آنها را به زانو درآورند. اما قهرمانان شرقی به همین راحتی در برابر کسی زانو نمیزنند و در کنار رهبر خود سندباد، مبارزهای نفسگیر و پرهیجان را آغاز میکنند.
نام دو قهرمان بزرگ افسانهای که کودکان زیادی طی سالیان متمادی با آنها خاطره داشتهاند، سبب شده تا این اثر در نگاه اول توجه مخاطبین کودک و نوجوانان را بهشدت جلب کند. اما تن تن و سندباد تنها قهرمانانی نیستند که در این داستان زیبا و خواندنی به مصاف هم میروند. از دیگر قهرمانانی که خوانندگان در این کتاب با آنها روبهرو میشوند میتوان به قهرمانان شرقی نظیر علاءالدین و غول چراغ جادو، رستم، علی بابا، پهلوان پنبه و قهرمانان غربی همچون سوپرمن، تارزان، کاپیتان هادوک و پروفسور اشاره کرد.
«داستان سیستان؛ ده روز با رهبر» نوشته رضا امیرخانی و «شبهای روشن» نوشته فئودور داستایفسکی با ترجمه فرید مرادی کتابهای پرفروش انتشارات قدیانی در بخش جوانان و بزرگسالان در نمایشگاه مجازی هفتم است.
استقبال چشمگیر از کتاب «تنتن و سندباد» در نمایشگاه کتاب، حکایت از تغییری هوشمندانه در ذائقه نوجوانان دارد؛ تغییری که نشان میدهد در نبرد میان شخصیتهای داستانی، قهرمانان بومی جایگاه خود را در حافظه نسلِ نو مستحکم کردهاند.