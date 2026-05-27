جانشین فرمانده انتظامی فارس از دستگیری ۲ هزار سارق و ۱۲ باند سرقت در فارس خبر داد و گفت : بخش زیادی از این افراد سابقهدار بودند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سردار یوسف ملکزاده بیان داشت: در دو ماه ابتدایی امسال ۲ هزار سارق در فارس دستگیر شدند که در زمینه های سرقت از منازل، طلافروشیها، خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و وسایل داخل خودروها فعالیت داشتند.
وی با اشاره به برخورد پلیس با باندهای فعال سرقت در استان فارس اظهار کرد: در این مدت، ۱۲ باند سرقت نیز شناسایی و اعضای آنها دستگیر و به دستگاه قضایی تحویل داده شدند.
سردار ملکزاده افزود: بسیاری از مالباختگان شناسایی شدهاند و اموال مسروقه نیز به صاحبانشان بازگردانده شده است.
جانشین فرمانده انتظامی استان فارس همچنین از کشف ۵۰ دستگاه خودروی گران قیمت قاچاق در استان خبر داد و گفت: این خودروها بدون پرداخت عوارض گمرکی و با پلاکهای جعلی وارد فارس شده و تردد میکردند.