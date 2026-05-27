دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت وبخش خصوصی، شفافسازی مالیاتی درباره نحوه محاسبه واردات بدون انتقال ارز را خواستار شد.
به گزارش گروه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما، دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی ذیل اتاق بازرگانی ایران در مکاتبهای با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، شفافسازی فوری درباره نحوه محاسبه مالیات و تعیین مبنای نرخ ارز در واردات بدون انتقال ارز را خواستار شده است.
فعالان اقتصادی تاکید دارند نبود دستورالعمل روشن در این حوزه، میتواند ریسک حقوقی و مالی سنگینی برای واردکنندگان ایجاد کرده و در نهایت موجب کاهش استقبال از این رویه شود.
بر همین اساس، بخش خصوصی از سازمان امور مالیاتی درخواست کرده هرچه سریعتر چارچوب مشخص و شفافی درباره نحوه رسیدگی مالیاتی به واردات بدون انتقال ارز ابلاغ کند.