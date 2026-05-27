همزمان با عید سعید قربان، نخستین قربانگاه موقت شهرستان زارچ راهاندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، نخستین قربانگاه موقت شهرستان زارچ، همزمان با عید سعید قربان با همکاری و نظارت مشترک اداره دامپزشکی، جهاد کشاورزی و شهرداری زارچ در آشپزخانه حضرت صاحبالزمان (عج) راهاندازی شد. این مرکز که از ساعت ۵ صبح تا ۱۴ بعدازظهر فعال بود، با استقبال قابلتوجه مردمی روبهرو شد و در پایان ۶ رأس گوسفند، یک رأس گاو و یک بوقلمون ذبح شد.
در جریان فعالیت این مرکز، همه اصول بهداشتی و شرعی با دقت و نظارت دقیق کارشناسان مربوط رعایت شد تا فرآیند قربانی کردن در محیطی کاملاً بهداشتی و ایمن صورت گیرد.