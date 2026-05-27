رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود گفت: ۵۰ راس دام به ارزش بیش از یک میلیارد تومان، اهدایی دامداران شهرستان، پس از ذبح، بین مددجویان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) لنگرود گفت: دامداران این شهرستان ۵۰ رأس گوسفند به ارزش یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان، به مناسبت عید قربان به این نهاد اهدا کردند که پس از ذبح، طبق برنامه ریزی، بین ایتام، سالمندان و خانوارهای مددجوی لنگرود توزیع شد.
علیرضا صداقتنیا ضمن قدردانی از خیران، خواستار مشارکت بیشتر مردم نیکوکار برای حمایت از اقشار آسیبپذیر شد.