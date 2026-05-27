به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه دیدار‌ها به این شرح است:

مغرب ۵ - ۰ بروندی (گل‌ها: ایوب الکعبی در دقایق ۵۹ و ۶۳، توفیق بن طیب ۷۱ و سفیان بن جدیده ۸۰ و ۹۰)

نیجریه ۲ - ۰ زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

برای نیجریه فمی عزیز در دقایق ۵ و ۶۳ گلزنی کرد.



برنامه - چهارشنبه ۶ خرداد:

جامائیکا - هند در ورزشگاه ولی لندن انگلیس

پنجشنبه ۷ خرداد:

مصر - روسیه در قاهره

تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.

ایرلند - قطر در دوبلین

جمعه ۸ خرداد:

ایران - گامبیا (ساعت ۱۹ - ورزشگاه مردان در آنتالیای ترکیه)

این اولین مصاف تیم ملی ایران برابر گامبیا به شمار می‌رود.

آندورا - عراق در جیرونا اسپانیا

لبنان - سودان در دوحه قطر

آفریقای جنوبی - نیکاراگوئه در ژوهانسبورگ

بوسنی و هرزگوین - مقدونیه شمالی در سارایه وو