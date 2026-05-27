دیدارهای دوستانه تیمهای ملی فوتبال جهان در راه آماده سازی جام جهانی ۲۰۲۶ پیگیری شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از گلز، نتایج و برنامه ادامه دیدارها به این شرح است:
مغرب ۵ - ۰ بروندی (گلها: ایوب الکعبی در دقایق ۵۹ و ۶۳، توفیق بن طیب ۷۱ و سفیان بن جدیده ۸۰ و ۹۰)
نیجریه ۲ - ۰ زیمبابوه در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
برای نیجریه فمی عزیز در دقایق ۵ و ۶۳ گلزنی کرد.
برنامه - چهارشنبه ۶ خرداد:
جامائیکا - هند در ورزشگاه ولی لندن انگلیس
پنجشنبه ۷ خرداد:
مصر - روسیه در قاهره
تیم ملی مصر در جام جهانی ۲۰۲۶ هم گروه ایران است.
ایرلند - قطر در دوبلین
جمعه ۸ خرداد:
ایران - گامبیا (ساعت ۱۹ - ورزشگاه مردان در آنتالیای ترکیه)
این اولین مصاف تیم ملی ایران برابر گامبیا به شمار میرود.
آندورا - عراق در جیرونا اسپانیا
لبنان - سودان در دوحه قطر
آفریقای جنوبی - نیکاراگوئه در ژوهانسبورگ
بوسنی و هرزگوین - مقدونیه شمالی در سارایه وو