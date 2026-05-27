آیت الله سید کاظم نورمفیدی در خطبه‌های نماز عید قربان در گرگان گفت: عید قربان و فطر تنها روز شادی نیستند، بلکه نماد بندگی خدا و رسیدگی به محرومان‌اند.

عید قربان نماد بندگی و رسیدگی به محرومان است

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز گلستان، نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه نماز عید قربان، اعلام عبودیت مسلمانان در برابر پروردگار است، گفت: امروز نزدیک به دو میلیارد مسلمان با اقامه نماز اعلام می‌کنند که تنها بنده خدا هستند و در برابر سلطه‌گران عالم سر تسلیم فرود نمی‌آورند.

وی تأکید کرد: اسلام دینی است که در کنار عبادت، به مسئولیت اجتماعی توجه ویژه دارد و از مسلمانان می‌خواهد نسبت به جامعه و مشکلات مردم بی‌تفاوت نباشند.

آیت الله نورمفیدی امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انفاق و دستگیری از نیازمندان است.