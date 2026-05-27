به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرماندار بروجرد در سومین جلسه ستاد بازسازی مناطق تخریب‌شده جنگ در این شهرستان اظهار کرد: تاکنون ۴۹ نفر از ۵۲ نفر معرفی‌شده به بانک مسکن موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و میزان تسهیلات برای هر واحد، ۶۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.

قدرت اله ولدی با اشاره به وضعیت فیزیکی واحد‌های بازسازی‌شده اضافه کرد: ۲۵ واحد احداثی در ۱۵ پلاک تعیین و پرونده‌های این واحد‌ها جهت تهیه نقشه به نظام مهندسی معرفی شده است.

وی با تأکید بر لزوم همکاری دستگاه‌های اجرایی طبق مصوبه ستاد بازسازی شهرستان ادامه داد: شهرداری، تامین اجتماعی و نظام مهندسی باید بدون اخذ هرگونه وجه، نسبت به اجرای تکالیف و وظایف سازمانی خود در راستای بازسازی واحد‌های مسکونی اقدام کنند.

ولدی یادآور شد: بر اساس مصوبه جدید ستاد بازسازی مناطق تخریب شده، سازمان نظام مهندسی موظف است حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز نسبت به تهیه نقشه‌های مورد نیاز بر اساس ابلاغ شهرداری و ارائه آن اقدام نماید تا فرآیند بازسازی با سرعت و دقت بیشتری پیش رود.