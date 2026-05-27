همزمان با آغاز دهه امامت و ولایت و عید قربان شبکه آب آشامیدنی مسکن ملی عجب‌شیر با اعتبار ۷۰ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، فرماندار عجب‌شیر در این مراسم با بیان اینکه روند توسعه شهرستان به سمت اجرای طرح مسکن ملی است اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های خدماتی از جمله آب، راه و سایر نیاز‌های اساسی از اولویت‌های اصلی مدیریت شهرستان در حمایت از نهضت ملی مسکن است.

سلطانپور با قدردانی از تلاش دستگاه‌های خدمات‌رسان در ایجاد اعتماد بین دولت و مردم افزود: اجرای این پروژه‌ها حاصل همکاری و پیگیری مجموعه مدیریتی شهرستان و دستگاه‌های اجرایی است و نقش مهمی در تسریع روند خدمت‌رسانی به متقاضیان مسکن ملی دارد.

وی اعلام کرد: شهرستان عجب‌شیر در زمینه تحویل مسکن به خانواده‌های جوانی جمعیت رتبه اول آذربایجان شرقی را به خود اختصاص داده است، این موفقیت را نتیجه برنامه‌ریزی، هماهنگی و تلاش مشترک دستگاه‌های مرتبط دانست.

ضیایی رئیس اداره آب و فاضلاب عجب‌شیر نیز در این مراسم گفت: اجرای این پروژه، یکی از زیرساخت‌های مهم و ضروری برای سکونت‌پذیر شدن سایت مسکن ملی و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به شهروندان به شمار می‌رود.