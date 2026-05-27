ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی با پیوند صنایع دستی و گردشگری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر گفت: پیوند میان صنایع دستی، گردشگری و محصول خرما میتواند منجر به خلق فرصتهای جدید اقتصادی در دشتستان و تنگستان شود که این ظرفیتها باید با نگاه برنامهمحور و مشارکت دستگاههای اجرایی تقویت شوند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رسول رستمی در بازدید از تعدادی از آثار تاریخی و فرهنگی شهرستانهای دشتستان و تنگستان با اشاره به عملکرد این شهرستان در حوزههایی همچون نظارت بر بازار و تحقق تعهدات اشتغال، اظهار کرد: خوشبختانه در برخی بخشها، شاهد تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهد اشتغال در این شهرستان هستیم و همچنین طرحهایی در حال آمادهسازی است که تا هفته دولت به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با بیان اینکه شهرستان دشتستان از ظرفیتهای کمنظیری در حوزه گردشگری برخوردار است، افزود: موزه مشیرالدوله، نخلستانهای وسیع، سد شهید رئیسعلی دلواری از ظرفیتهای، جشنواره خرما و جشن شکرگزاری، همگی میتوانند در قالب یک بسته منسجم گردشگری و اقتصادی مورد توجه قرار گیرند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تصریح کرد: پیوند میان صنایع دستی، گردشگری و محصول خرما میتواند به خلق فرصتهای جدید اقتصادی در منطقه منجر شود و این ظرفیتها باید با نگاه برنامهمحور و مشارکت دستگاههای اجرایی تقویت شوند.
وی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه گردشگری روستایی، عشایری، مزرعه و بومگردی، یادآور شد: تعیین روستاهای هدف گردشگری و تخصیص منابع استانی به این حوزهها میتواند نقش مهمی در رونق اقتصادی و اشتغالزایی داشته باشد.
رستمی در ادامه پیشنهاد کرد که دشتستان و تنگستان به عنوان دو منطقه مهم و برخوردار از ظرفیتهای مشابه، در قالب برنامههای مشترک معرفی و تقویت شوند تا بتوان از این ظرفیتها برای تبدیل بوشهر به مرکز خرما و گردشگری جنوب کشور بهره گرفت.
در این برنامه، مسئولان از دژ برازجان، قلعه زائرخضرخان اهرم و موزه شهید رئیسعلی دلواری در شهر دلوار بازدید کردند.