پخش زنده
امروز: -
همزمان با ۱۰ ذی الحجه و عید قربان، زائران بیتاللهالحرام از مشعر الحرام راهی سرزمین منا شدند و نخستین مرحله رمی جمرات را در صحرای مِنا انجام دادند.
علیرضا اصلی، خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گزارش میدهد؛
زائران حج تمتع که پس از یک روز وقوف در صحرای عرفات، شب گذشته را نیز در مشعرالحرام بیتوته کرده بودند، پس از طلوع آفتاب روانه سرزمین منا شدند و مطابق احکام شرعی، پس از رمی جمره عقبه، قربانی انجام دادند و پس از آن تا غروب آفتاب، حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر) انجام میدهند و بدین ترتیب اعمال نخستین روز حجاج به پایان میرسد. حجاج تا ظهر روز جمعه، دوازدهم ذیالحجه در منا می مانند و اعمال ایام تشریق ازجمله رمی جمرات سهگانه را بهجا می آورند.