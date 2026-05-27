به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، در این نمایشگاه ۳۰ قطعه عکس منتخب از بنا‌های تاریخی کشور که در جنگ رمضان آسیب دیدند به نمایش درآمد.

سروش هاشمی معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان سمنان گفت: نمایشگاه ایستاده در غبار فرصتی است تا نگاهی عمیق‌تر به واقعه جنگ رمضان و خسارات واردشده به پیکره تمدنی و بنا‌های تاریخی استان سمنان انداخته شود.

وی تاکید کرد : ثبتِ آسیب‌های وارده به آثار تاریخی، تنها مستندسازی یک خسارت نیست، بلکه سندی تاریخی است که ابعاد فرهنگی و تمدنی جنگ رمضان را برای آیندگان روشن باشد.