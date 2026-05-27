علی برابری در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه ظرفیت‌ها و قابلیت‌های اتحادیه‌ها و تعاونی‌های روستایی و کشاورزی به مراتب بیشتر از سطح فعلی فعالیت آنهاست، تصریح کرد: در حال حاضر ۱۳ اتحادیه فعال کشاورزی در سطح کشور موجود است که فعالیت ۶۷۰۰ شرکت تعاونی را مدیریت و راهبری می‌کنند.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی با بیان اینکه شرکت های تعاونی روستایی در همه بخش های تولیدی، صنعتی، خدماتی، آموزشی، عرضه، فراوری و تبدیلی مرتبط با کشاورزی و دامداری فعال هستند، افزود: تقریبا هیچ کشاورزی نیست که به نوعی مرتبط با فعالیت های شرکت های تعاونی نباشد و ۸۵ درصد از محصولات بخش کشاورزی توسط این تشکل ها تولید می شود.

برابری با تاکید بر ضرورت ارتقاء عملکرد و تقویت فعالیت تشکل های کشاورزی و روستایی به ویژه در زمینه عرضه محصولات و مدیریت بازار تصریح کرد: قطعا با گسترش و تعمیق فعالیت تشکل های روستایی و کشاورزی، روند عرضه محصولات با سرعت و با کیفیت بهتری صورت می گیرد که می تواند ضمن کاهش شکاف قیمتی، اقتصاد روستاها را نیز رونق ببخشد.

وی استقبال خوب مردم از روستا بازارها و مراکز عرضه محصولات عشایری را نمونه ای از ظرفیت های بالای اقتصادی این عرصه خواند و گفت: گسترش این طرح ها علاوه بر کمک به معیشت تولیدکنندگان روستایی و عشایر و جلب توجه و رضایت مصرف کنندگان، می تواند در عرصه های اجتماعی و فرهنگی نیز موثر باشد.