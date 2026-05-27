به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان همزمان با فرارسیدن عید سعید قربان، قربانگاه‌های کمیته امداد استان اصفهان در شهرستان‌های خمینی‌شهر، لنجان، برخوار، فلاورجان و شهر‌های میمه و جرقویه سفلی، همچنین در شهر اصفهان در محل کارواش ونیز در مسیر اتوبان چمران، آماده دریافت و ذبح قربانی نیکوکاران و جمع‌آوری نذورات مردمی است.

نبی اله اله دادی، با اشاره به فراهم شدن امکان مشارکت خیران در این آیین معنوی، افزود: نیکوکاران از صبح عید قربان تاکنون با حضور در قربانگاه‌های مستقر در سطح استان، بیش از ۶۰۰ راس گوسفند و گوساله به ارزش بیش از ۱۸ میلیارد تومان، نذورات قربانی خود را به نیت شکرانه نعمت، سلامتی، یا به نیابت از درگذشتگان خود ذبح کردند و در این مسیر، زمینه حمایت از خانواده‌های نیازمند را فراهم آورند.

قائم مقام اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان همچنین با بیان اینکه توزیع نذورات با اولویت خانوار‌های ایتام و محسنین و بیش از ۳ هزار خانوار بیمار سخت درمان انجام می‌شود، گفت: اقلام پروتئینی جمع‌آوری‌شده در قربانگاه‌ها با رعایت کامل نکات بهداشتی و با حضور نمایندگان مرکز بهداشت و ناظران ذبح شرعی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بسته‌بندی مناسب به منازل خانواده‌های نیازمند ارسال خواهد شد تا این نذر‌های مردمی به شکلی شایسته و سالم به دست جامعه هدف برسد.