میرزایی قمی خبر داد:
افزایش خطوط معاینه فنی و خدمات خودرویی جدید
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران گفت:برنامههای سال ۱۴۰۵ در دو بخش توسعه کمی و توسعه کیفی دنبال خواهد شد؛ بخش نخست مربوط به افزایش خطوط معاینه فنی و خدمات خودرویی جدید در مراکز و بخش دوم مربوط به ارتقای کیفیت خدماترسانی و مدیریت امور مشتریان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سید محمد مهدی میرزایی قمی در تشریح برنامههای توسعه کمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران، گفت: امسال ستاد معاینه فنی نسبت به افزایش سه خط معاینه فنی خودروهای سبک، یک خط ویژه موتورسیکلت و یک خط معاینه فنی خودروهای سنگین اقدام خواهد کرد. همچنین راهاندازی مرکز معاینه فنی خودروهای سبک شامل دو خط و یک خط ویژه موتورسیکلت در منطقه ۱۴ شهرداری تهران در دست اقدام است که حدود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و کمتر از سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
میرزایی قمی ادامه داد: خطوط این مرکز تأمین شده و تنها مراحل پایانی عمرانی باقی مانده است. همچنین یک واحد سیار تکخطه معاینه فنی خودروهای سبک در منطقه یک شهرداری توسط بخش خصوصی راهاندازی و مستقر شده و اکنون در مرحله اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور و سامانه سیمفا برای بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران با اشاره به توسعه خدمات خودروهای سنگین گفت: با توجه به ورود اتوبوسهای جدید به ناوگان حملونقل عمومی، بهزودی یک مرکز معاینه فنی خودروهای سنگین تکخطه در پایانه بعثت راهاندازی میشود و تعداد خطوط معاینه فنی خودروهای سنگین از سه خط به چهار خط افزایش خواهد یافت. با بهرهبرداری از این مرکز، سه مرکز معاینه فنی در توقفگاههای شرکت واحد برای انجام معاینه فنی اتوبوسها فعال خواهند بود.
میرزایی قمی درباره خدمات جدید مراکز معاینه فنی نیز گفت: توسعه خدمات متمرکز خودرویی نظیر راهاندازی کارواش و کارشناسی رنگ و بدنه خودرو با استفاده از تجهیزات مبتنی بر هوش مصنوعی، با بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی متخصص در مراکز معاینه فنی شهرداری تهران دنبال میشود.
وی در ادامه با اشاره به برنامههای توسعه کیفی، افزود: راهاندازی چتبات معاینه فنی در نرم افزار «بله» از جمله اقدامات جدید این ستاد است که شهروندان از طریق آن میتوانند به اطلاعات مربوط به ساعات کاری و آدرس مراکز دسترسی پیدا کنند و همچنین خودروهای مردود شده نیز با وارد کردن دلایل مردودی، از نحوه رفع ایرادات مطلع شوند.
مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودروهای تهران افزود: هدف از راهاندازی این چتبات، پاسخگویی به تمامی سوالات شهروندان در حوزه معاینه فنی و خودروهای گازسوز است.