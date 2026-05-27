اطلاعیه شهر فرودگاهی امام خمینی درباره؛
وقوع آتشسوزی در یکی از ساختمانهای شهر فرودگاهی
آتشنشانی شهر فرودگاهی امام خمینی ، با اقدام سریع و مؤثر خود، از تشدید حادثه آتشسوزی در ساختمان گمرک جلوگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
،در اطلاعیه شهر فرودگاهی امام خمینی آمده است: عصر امروز، به دنبال اعلام وقوع آتشسوزی در طبقه سوم ساختمان گمرک، تیم آتشنشانی شهر فرودگاهی بلافاصله به محل حادثه اعزام شد. با توجه به حجم بالای آتش، همکاران آتشنشانی به سرعت وارد عمل شده و موفق شدند آتش را مهار و از گسترش آن به سایر طبقات جلوگیری کنند .
در حال حاضر همکاران آتش نشانی در حال تخلیه آب از طبقه سوم با کف کش هستند.
خوشبختانه در این حادثه هیچ یک از افراد حاضر در ساختمان و محوطه آسیب ندیدهاند.
علت آتشسوزی و میزان خسارات توسط کارشناسان در دست بررسی است.