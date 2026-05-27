مستند تحسینبرانگیز «دنیای زنده ما» با بهرهگیری از جدیدترین یافتههای علمی و تصاویر خیرهکننده از حیات وحش، چهارشنبه ۶ خرداد ماه ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه مستند سیما میرود تا پرده از پیوندهای پنهان در زیستکره زمین بردارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «دنیای زنده ما» (Our Living World) به بررسی دقیق و بصری لایه نازک آبی و سبز سیاره زمین میپردازد؛ جایی که حیات در تمامی ابعاد آن جاری است.
این مجموعه مستند با استفاده از تکنولوژیهای پیشرفته تصویربرداری و دستاوردهای علمی نوین، نشان میدهد که چگونه طبیعت زمین به شکلی پویا و به هم پیوسته عمل میکند و هر موجود زنده، نقش حیاتی در حفظ تعادل این شبکه جهانی ایفا میکند.
این مستند تلاش میکند تا فراتر از نمایش زیباییهای بصری، مخاطب را با هوش پنهان در اکوسیستمها و ضرورت حفظ این زنجیره حیاتی آشنا کند.
علاقهمندان به دنیای حیات وحش و محیط زیست میتوانند این مستند را در روز چهارشنبه ۶ خرداد ماه، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه مستند سیما تماشا کنند.
همچنین بازپخش این برنامه روز بعد (پنجشنبه) ساعت ۱۴:۰۰ به روی آنتن خواهد رفت.