پخش زنده
امروز: -
برداشت زردآلو از ۳۵۰ هکتار از باغ های بارور شهرستان میامی آغاز شد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر جهاد کشاورزی میامی پیشبینی کرد: امسال بیش از ۲ هزار تن زردآلو در این شهرستان برداشت شود.
محمد حسینی افزود: ارقام زردآلوی کشت شده در میامی ،رجبعلی، قوامی، غیاثی و جهانگیری است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی به کیفیت مطلوب محصول امسال اشاره کرد و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب در طول فصل رشد، به ویژه در زمان گلدهی و تشکیل میوه، باعث شده تا کیفیت و طعم زردآلوهای امسال مطلوب باشد.
برداشت محصول زردآلو در میامی تا اواخرتیرماه ادامه دارد .