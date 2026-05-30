به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ مدیر جهاد کشاورزی میامی پیش‌بینی کرد: امسال بیش از ۲ هزار تن زردآلو در این شهرستان برداشت شود.

محمد حسینی افزود: ارقام زردآلوی کشت شده در میامی ،رجبعلی، قوامی، غیاثی و جهانگیری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میامی به کیفیت مطلوب محصول امسال اشاره کرد و گفت: شرایط آب و هوایی مناسب در طول فصل رشد، به ویژه در زمان گل‌دهی و تشکیل میوه، باعث شده تا کیفیت و طعم زردآلو‌های امسال مطلوب باشد.

برداشت محصول زردآلو در میامی تا اواخرتیرماه ادامه دارد .