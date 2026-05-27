امام جمعه اهل سنت بستک به مناسبت عید سعید قربان به دیدار عیدانه بیماران در بیمارستان فارابی بستک رفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، امام جمعه اهل سنت بستک پس از نماز عید سعید قربان، در راستای دیدارهای عیدانه خود، با حضور در بیمارستان فارابی بستک، با رئیس بیمارستان و کادر درمان این بیمارستان دیدار و گفتوگو کرد.
سید سلیمان حسینی همچنین از بیماران بستری در بخشها عیادت و در این روز فرخنده و مبارک برایشان آرزوی سلامتی و تندرستی کرد.