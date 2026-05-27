با پایان یافتن نمایشگاه مجازی کتاب، نشر راه‌یار فهرست آثار پرمخاطب خود در حوزه‌های «تاریخ شفاهی پیشرفت» و «فرهنگ مقاومت» را که با استقبال گسترده کتاب‌دوستان رو‌به‌رو شده بود، منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، همزمان با خاتمه یافتن فرصت خرید از نمایشگاه مجازی، بررسی آمار‌ها نشان‌دهنده استقبال چشمگیر مخاطبان از برخی آثار این انتشارات است. در این دوره، بسته‌ای جامع از کتاب‌های تحسین‌شده که برخی از آنها مزین به تقریظ یا توصیه رهبر معظم انقلاب هستند، در صدر فهرست خرید قرار گرفتند.

پیشگامان علم و فناوری

در میان پرفروش‌ترین‌های این دوره، کتاب «سلول‌های بهاری» روایت زندگی پدر دانش سلول‌های بنیادی ایران که پیش از این مورد توصیه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته بود، جایگاه ویژه‌ای داشت.

همچنین آثاری، چون «داستان رویان»، «آرزو‌های دست‌ساز»، «به توان هایتک» و «عملیات احیا» که به روایت مجاهدت‌های علمی و خودکفایی در صنعت ایران می‌پردازند، از جمله آثار پرمخاطب در حوزه تاریخ شفاهی پیشرفت بودند.

حماسه زنان و مدافعان حرم

در بخش فرهنگ مقاومت، کتاب حوض خون با روایتی تکان‌دهنده از ایثار زنان رخت‌شوی‌خانه اندیمشک در دوران دفاع مقدس و کتاب «سرباز روز نهم» روایت زندگی شهید مصطفی صدرزاده که هر دو مورد تجلیل ویژه رهبر انقلاب قرار گرفته‌اند، بیشترین سهم را در سبد خرید مخاطبان داشتند. همچنین کتاب‌های «تو شهید نمی‌شوی»، «اینجا مرکز دنیاست» و اثر داستانی «بابای موشک‌ها» (ویژه کودکان) مورد استقبال قرار گرفتند.

اگرچه نمایشگاه مجازی به پایان رسیده است، اما خریداران با تهیه این کتاب‌ها از درگاه‌های اختصاصی، می‌توانند از هدیه ویژه شامل یک ماه اشتراک رایگان سکوی «عماریار» نیز بهره‌مند شوند.