پخش زنده
امروز: -
چهارلنگ گفت: مردم استان در عید قربان با رعایت توصیههای بهداشتی دامپزشکی اقدام به ذبح قربانی در کشتارگاهها کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمتی کهگیلویه و بویراحمد، مدیرکل دامپزشکی استان در حاشیه بازدید از کشتارگاه دام شهر یاسوج با ابراز خرسندی از استقبال و همراهی خوب مردم و خیران از کشتار دام قربانی در کشتارگاهها و استقبال از توصیههای بهداشتی دامپزشکی، گفت: این همراهی نشانه افزایش آگاهی عمومی نسبت به اهمیت سلامت جامعه است.
کرم چهارلنگ با اشاره به اقدامات انجامشده برای نظارت بر ذبح دام در روز عید قرباندر استان افزود: خوشبختانه امسال با همکاری شهروندان و هرماهی آنان با مجموعه دامپزشکی بسیاری از مردم قربانیهای خود را در کشتارگاههای تحت نظارت و با رعایت کامل اصول شرعی و بهداشتی انجام دادند.
چهارلنگ با بیان اینکه کشتار دام در محیطهای غیرمجاز میتواند زمینهساز بروز و انتقال بیماریهای مشترک بین انسان و دام از جمله تب خونریزی دهنده کریمه کنگو شود، اضافه کرد: کشتار غیرمجاز در منازل، معابر عمومی و مکانهای بدون شرایط بهداشتی، علاوه بر ایجاد آلودگی محیطی، سلامت شهروندان را نیز به خطر میاندازد و. به همین دلیل، دامپزشکی همواره توصیه میکند ذبح دام تنها در کشتارگاهها و زیر نظر کارشناسان دامپزشکی انجام شود.
مدیرکل دامپزشکی استان با بیان اینکه فرآیند ذبح در کشتارگاهها، تحت نظارت بهداشتی و شرعی صورت میگیرد ادامه داد: لاشه دام پس از معاینه کارشناسان دامپزشکی، از نظر سلامت بررسی میشود؛ و این موضوع نقش بسیار مهمی در پیشگیری از بروز بیماریها و اطمینانبخشی به خانوادهها دارد.
چهارلنگ اضافه کرد: همکاری مردم در اجرای توصیههای دامپزشکی، نتیجه آگاهیبخشی، اعتماد عمومی و احساس مسئولیت اجتماعی است و امیدواریم این روند در سالهای آینده نیز با قوت بیشتری ادامه یابد.
وی با تأکید بر تداوم نظارتهای دامپزشکی در سایر روزهای سال گفت: محموعه کارکنان دامپزشکی استان با حضور مستمر در کشتارگاهها، بر روند ذبح و سلامت لاشهها نظارت دارند تا علاوه بر رعایت موازین شرعی، سلامت عمومی نیز به بهترین شکل تأمین شود.