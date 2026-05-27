استاندار آذربایجان شرقی گفت: اعضای شورای شهر تبریز در وقت باقی‌مانده از مسئولیتشان باید با همدلی و هم‌افزایی، مشکلات مردم را پیگیری و آنها را رفع کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، بهرام سرمست در نشست هم اندیشی با اعضای شورای کلانشهر تبریز، با اشاره به اهمیت هم افزایی میان مجموعه‌های مدیریتی استان اظهار کرد: با اعتقاد به کار تیمی، فرصت خدمت به مردم را باید غنیمت شمرد؛ چرا که فرصت‌ها به سرعت سپری می‌شوند و آنچه در حافظه مردم باقی می‌ماند، عملکرد صادقانه و موثر مسئولان در حل مشکلات است. شورای شهر باید در وقت اضافی، مشکلات مردم را پیگیری کند و ناکامی‌های وقت تلف شده را جبران کند.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و استان در جریان جنگ تحمیلی سوم افزود: آذربایجان شرقی در این مقطع در معرض شدیدترین حملات دشمن قرار داشت، اما با همراهی مردم، انسجام مسئولان و روحیه همدلی، استان توانست با موفقیت از این شرایط عبور کند و ثبات خود را حفظ نماید.

سرمست خاطرنشان کرد: رویکرد مدیریت استان مبتنی بر تعامل، همفکری و استفاده از ظرفیت همه بخش‌ها برای پیشبرد امور است و تلاش می‌کنیم مسائل و مشکلات مردم بدون حاشیه و با هماهنگی کامل میان دستگاه‌ها پیگیری شود.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات اراضی فاز ۲ خاوران اشاره کرد و افزود: این موضوع یکی از مشکلات قدیمی و انباشته شده استان است که به عنوان یک میراث ۳۳ ساله به مدیریت فعلی رسیده و طبیعی است که حل آن نیازمند همراهی همه دستگاه‌های مسئول باشد.

وی ادامه داد: مدیریت استان با جدیت کامل موضوع اراضی فاز ۲ خاوران را دنبال می‌کند و ماموریت ویژه‌ای به معاونت عمرانی استانداری داده شده تا با پیگیری‌های فشرده، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی، روند حل این مشکل تسریع شود.

سرمست همچنین با تاکید بر جایگاه مدیریت شهری در توسعه تبریز اظهار کرد: شهرداری زمانی می‌تواند عملکرد موفق و اثربخشی داشته باشد که مجموعه مدیریت استان از آن حمایت کند و این حمایت نیز در راستای ارتقای خدمات رسانی به شهروندان و توسعه زیرساخت‌های شهری ادامه خواهد داشت.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: مجموعه مدیریت استان در کنار اعضای شورای اسلامی شهر تبریز قرار دارد تا مطالبات مردم با هماهنگی بیشتر پیگیری شده و موانع موجود در مسیر خدمت رسانی برطرف شود. با این حال اعضای شورای شهر و مدیران شهری باید به وظیفه خود در قبال مردم عمل کنند.

وی همچنین بر ضرورت تداوم جلسات مشترک میان مدیریت استان و شورای شهر تاکید کرد و گفت: برگزاری منظم این جلسات می‌تواند به تصمیم گیری‌های دقیق‌تر، هماهنگی بیشتر و تسریع در حل مسائل شهری منجر شود.

در این نشست موضوعاتی از جمله اراضی خاوران ۲، شهرک جوانان، شهرک طلائیه، بزرگراه‌های منتهی به تبریز، تسریع در خدمات‌رسانی به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم، حرائم شهر، حاشیه نشینی، نظارت بر بازار و ترافیک شهری مطرح و درباره راهکار‌های رفع مشکلات موجود بحث و تبادل نظر شد.