۵۴ پروژه سرمایهگذاری حوزه گردشگری آذربایجان غربی در دست اجراست
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آذربایجان غربی گفت: در حال حاضر ۵۴ پروژه سرمایهگذاری به ارزش بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان از سوی بخش خصوصی در سطح استان در حال اجراست.
وی یادآور شد: وجود ۶ اثر ثبت جهانی و ۱۸۸۲ اثر ثبت ملی، برخورداری از آب و هوای چهارفصل از جمله داشتن ۱۰ اقلیم آب و هوایی، جاذبههای طبیعی اعم از دریاچهها، آبشارها، جنگلها، مرزی بودن و ... از ویژگیهای ممتاز آذربایجان غربی هستند.
صفری، بر لزوم توسعه و تنوع تاسیسات گردشگری آذربایجان غربی با هدف افزایش ماندگاری گردشگران تاکید و ادامه داد: افزایش مدت ماندگاری گردشگران در استان یکی از اولویتها است که این کار مستلزم ایجاد و توسعه ظرفیتهای گردشگری استان از جمله افزایش تعداد موزهها، احداث مجتمعهای گردشگری، تقویت زیرساختهای گردشگری نوین، خرید، کشاورزی، آبی و ... است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان با بیان اینکه در حال حاضر مطالعه محور گردشگری خانتختی، سرو-سیلوانا-اشنویه در حال انجام است، اظهار کرد: هدف از این اقدام، شناسایی دقیق ظرفیتهای تاریخی و طبیعی این مسیر و فراهمسازی بستر برای حضور سرمایهگذاران بهمنظور ایجاد زیرساختهای لازم است تا این محور به یکی از قطبهای نوین گردشگری استان تبدیل شود.
صفری، با اشاره به نقش دفاتر مسافرتی در جذب گردشگر، پیک ایام سفر به آذربایجان غربی را در ماههای شهریور و مهرماه اعلام کرد و تصریح کرد: دفاتر خدمات مسافرتی باید برنامه جامع و مدونی متناسب با اقلیم و شرایط استان تدوین کنند تا بتوانند در جذب گردشگر و افزایش مدت ماندگاری مسافران در استان نقشآفرینی کنند.