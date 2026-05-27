

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۳۰۰ دانش آموز بابلی با حضور امام جمعه بابل و خانواده‌های دانش آموزان با لباس احرام به صورت نمادین مناسک حج را برگزار و با خواندن دعای عرفه یاد دانش آموزان شجره طیبه میناب را گرامی داشتند.

توضیحات مناسک و اعمال حج توسط حجت الاسلام روحانی امام جمعه بابل بخش دیگری از مراسم بود که دانش آموزان بعد از فراگیری آن؛ لباس احرام به تن کرده و مناسک حج را بجای آوردند.



امام جمعه بابل با اشاره به ابعاد اجتماعی عرفه گفت: اجتماع مردم در روز عرفه برای استغاثه جمعی، روح وحدت و همدلی را در جامعه تزریق می‌کند و یکی از اهداف دعا در این روز، طلب خیر برای امت اسلامی و گره گشایی از مشکلات همنوعان است.



حجت الاسلام روحانی افزود: همانگونه که در عید قربان بر مواسات تأکید شده، در روز عرفه نیز معرفت حاصل از دعا باید ما را به سوی رسیدگی به دردمندان و تقویت پیوند‌های برادری سوق می‌دهد.



این همایش به منظور ترویج فرهنگ حج و آموزش اعمال آن همه ساله به میزبانی دبستان بقیه الله بابل برگزار می‌شود.