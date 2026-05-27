پخش زنده
امروز: -
مهلت ارسال آثار به سی و سومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی تا ۳۱ خرداد تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی اعلام کرد: با توجه به استقبال دانشجویان و طلاب از فراخوان این جشنواره و بهمنظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای ارسال آثار، مهلت ثبتنام و ارسال کتاب به دبیرخانه جشنواره تا پایان خردادماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
بر اساس این فراخوان، دانشجویان تمامی رشتهها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و همچنین طلاب سطوح مختلف میتوانند آثار تألیفی یا ترجمهای خود را بدون محدودیت در تعداد آثار به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. آثار در شش گروه «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پزشکی و دامپزشکی» و «هنر و معماری» و همچنین بخش ویژه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بخش ویژه سیوسومین جشنواره ملی کتاب سال دانشجویی به موضوعات «ادبیات پیشرفت»، «هوش مصنوعی» و «حکمرانی» اختصاص یافته است.
بر اساس ضوابط جشنواره، آثار ارسالی باید در بازه زمانی ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ منتشر شده باشند. همچنین همزمانی دوره تحصیل دانشجو با زمان چاپ اثر الزامی است. دانشآموختگانی که حداکثر تا دو سال پس از فراغت از تحصیل کتاب خود را در بازه زمانی اعلامشده منتشر کرده باشند نیز امکان شرکت در جشنواره را دارند.
دارا بودن مشخصات عمومی کتاب، اخذ اعلام وصول از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (حتی برای آثار الکترونیکی)، ثبتنام در سامانه اینترنتی جشنواره به نشانی www.isba.ir و ارسال دو نسخه از اثر منتشرشده از دیگر شرایط شرکت در جشنواره است. همچنین برای آثار ترجمهای، ارسال متن زبان اصلی نیز الزامی اعلام شده است.
بر اساس اعلام دبیرخانه، آثار ارسالی بازگردانده نخواهد شد و در صورتی که یک اثر دارای بیش از یک مؤلف یا مترجم باشد، تنها یک جایزه به آن تعلق میگیرد.
ناشران نیز میتوانند آثار دانشجویی منتشرشده خود را به همراه فرم ثبتنام اینترنتی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند. در آیین اختتامیه این جشنواره از ناشرانی که نقش مؤثری در انتشار و حمایت از آثار دانشجویی داشتهاند نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.
گفتنی است علاقهمندان پس از ثبتنام در سامانه اینترنتی جشنواره به نشانی www.isba.ir، باید دو نسخه از اصل اثر را به همراه فرم ثبتنام به نشانی تهران، خیابان انقلاب، خیابان فخررازی، خیابان شهدای ژاندارمری، پلاک ۷۲، کدپستی ۱۳۱۴۵-۱۱۶۳سازمانترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی ارسال کنند. برای دریافت اطلاعات بیشتر نیز شماره تلفن ۶۶۹۵۲۷۲۷ پاسخگوی متقاضیان خواهد بود
دانشجویان تمامی رشتهها و مقاطع تحصیلی دانشگاهی و همچنین طلاب سطوح مختلف میتوانند بدون محدودیت در تعداد آثار، کتابهای خود را در شش گروه «فنی و مهندسی»، «علوم پایه»، «علوم انسانی»، «کشاورزی و منابع طبیعی»، «علوم پزشکی و دامپزشکی»، «هنر و معماری» و نیز بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.