مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به روایتگری در حوزه مقاومت و پایداری نیاز داریم تا نسل جوان بداند فرهنگ مقاومت تنها در میدان نبرد شکل نمی‌گیرد، بلکه حاصل همدلی مردم، ایستادگی اجتماعی و وفاداری به آرمان‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، خدیجه معصومی در آیین رونمایی و معرفی کتاب «پنج سِفر» اثر حسین شرفخانلو که همزمان با روز مقاومت و پایداری در سالن جلسات کتابخانه مرکزی آذربایجان‌غربی برگزار شد، اظهار کرد: این کتاب که متبرک به نام شهداست، اثری خوش‌خوان در حوزه سفرنامه‌نویسی است که با نگاهی روایی، مستندگونه و مبتنی بر تجربه‌های عینی، فرهنگ ایثار و شهادت و آیین معنوی بدرقه شهدا را روایت می‌کند.

وی افزود: زمانی که ادبیات با تجربه زیستی انسان گره می‌خورد، اثرگذاری بیشتری پیدا می‌کند و نقطه قوت این اثر نیز در روایت‌های واقعی، صادقانه و ملموسی است که مخاطب را با انسان‌ها و وقایعی پیوند می‌دهد که در مسیر بدرقه شهید سید حسن نصرالله در لبنان، بخشی از هویت جمعی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را بازخوانی می‌کنند.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌غربی تصریح کرد: ثبت و مستندسازی تجربه‌های زیسته به‌صورت صحیح و به‌موقع، یکی از پایه‌های همبستگی ملی و زمینه‌ساز پاسداشت یاد و خاطره شهداست و باید از نویسندگان فعال در این عرصه حمایت شود.