کارشناس هواشناسی گلستان از افزایش شدید دما، کاهش رطوبت و وقوع دما‌های بیش از ۴۰ درجه سانتی‌گراد همراه با وزش باد شدید و احتمال گردوخاک در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ اصحابی گفت: امروز آسمان استان پایدار و دمای هوا بین ۳۰ تا ۳۵ درجه سانتی گراد خواهد بود.

او افزود: الگو‌های هواشناسی نشان می‌دهند این آرامش و پایداری و هوای گرم تا عصر روز جمعه تداوم داشته باشد.

اصحابی ادامه داد: برای روز‌های پنجشنبه و جمعه علاوه بر اینکه آسمان استان صاف تا کمی ابری پیش بینی می‌شود روند افزایش دما را از امروز خواهیم داشت.

وی افزود: اوج افزایش دما برای جمعه پیش بینی می‌شود و دربرخی مناطق محدوده دما به ۴۵ درجه سانتی گراد می‌رسد.

اصحابی ادامه داد: افزایش خطر آتش‌سوزی در جنگل‌ها، مراتع و زمین‌های کشاورزی، احتمال خسارت به محصولات کشاورزی و تأخیر در برداشت، افزایش مصرف برق به دلیل استفاده گسترده از وسایل سرمایشی، شکستن شاخه درختان، کاهش کیفیت هوا و اختلال در فعالیت‌های فضای باز از جمله پیامد‌های گرم شدن هواست.

او افزود: به تدریج از عصر روز جمعه با تغییر جریانات جوی شاهد وزش باد شدید در سطح استان خواهیم بود.