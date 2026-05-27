رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: با بهرهبرداری از واحد ۵۲ هزار تنی تولید خوراک دام و طیور در شهرستان باروق گام مهمی در خودکفایی و پایداری زنجیره تولید پروتئین استان برداشته میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، محمد رضا اصغری در ادامه سفر به باروق و بازدید از عملیات اجرایی چند واحد صنعتی در این شهرستان افزود: این واحد تولید خوراک آماده دام، طیور و پروتئین (مرغ مادری)، با ظرفیت تولید سالانه ۵۲ هزار تن یکی از راهبردیترین پروژههای منطقه محسوب میشود که با بهرهبرداری از آن، برای ۶۰ نفر بهصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
نیاز مبرم شهرستان باروق به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همچنین در ادامه سفر یکروزه به شهرستان باروق، از روند احداث سردخانه ۲ هزار تنی بالای صفر درجه در روستای «گلسلیمانآباد» بازدید کرد.
این پروژه که با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال اجراست و برای تکمیل عملیات اجرایی نیازمند ۶۰ میلیارد تومان اعتبار است ، مجهز به واحد سورتینگ میوه ۴ هزار تنی نیز بوده که علاوه بر تقویت زیرساختهای نگهداری محصولات کشاورزی، زمینه اشتغال بیش از ۲۰ نفر از اهالی منطقه را فراهم میکند.
اصغری در جریان این بازدید نیز با اشاره به نیاز مبرم شهرستان باروق به توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، بر پیگیری جدی جهت تأمین اعتبارات لازم برای تکمیل این دو طرح تأکید کرد.
پیشرفت ۹۰درصدی واحد پرورش بوقلمون در باروق
در ادامه این بازدیدها، واحد پرورش بوقلمون گوشتی سه هزار قطعهای نیز مورد بازدید قرار گرفت. این طرح در حال حاضر از پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی برخوردار است و با بهرهبرداری از آن، برای ۲۸ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغالزایی خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی در جریان بازدید این طرح ها، ضمن بررسی مسائل و مشکلات موجود خاطرنشان کرد: با رفع موانع مالی، این پروژهها در کمترین زمان ممکن به چرخه تولید و خدماترسانی به کشاورزان و دامداران منطقه اضافه خواهند شد تا با بهرهبرداری از آنها، بخشی از نیاز شهرستان در حوزه نگهداری محصولات کشاورزی، تأمین نهادههای دامی و توسعه تولیدات پروتئینی برطرف شود.