به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، نمایشگاه «معیشت‌های پایدار» با هدف حمایت از تولیدکنندگان محلی و توانمندسازی زنان روستایی حاشیه تالاب پریشان به مدت سه روز در شهرستان کازرون برگزار شد.

این رویداد با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، فرمانداری ویژه کازرون و اداره حفاظت محیط زیست کازرون برپا شد و تولیدکنندگان محصولات خود را از جمله صنایع دستی، دست دوزها، دست‌سازه‌ها، رب گوجه خانگی، انواع ترشیجات، سبزی‌های خشک، پوشاک، روغن محلی و حبوبات در معرض دید عموم قرار دادند.

شهرستان کازرون در جنوب غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارند.