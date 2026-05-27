به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: ماموران یگان امداد شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه خودروی کامیونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.

محمود رضا صالحی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، ۲۴ راس احشام قاچاق که فاقد هر گونه مجوز دامپزشکی بوده کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.

وی گفت: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیرکه به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.