فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه از کشف ۲۴ رأس گوسفند قاچاق به ارزش ۶ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: ماموران یگان امداد شهرستان هنگام کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودروی کامیونت مشکوک شدند و خودرو را جهت بررسی بیشتر متوقف کردند.
محمود رضا صالحی افزود: مأموران در بازرسی از خودرو، ۲۴ راس احشام قاچاق که فاقد هر گونه مجوز دامپزشکی بوده کشف کردند که ارزش ریالی آن بنا بر نظریه کارشناسان مربوطه بالغ بر ۶ میلیارد ریال برآورد شده است.
وی گفت: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیرکه به همراه پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.