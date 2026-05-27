مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با نگاهی به حفظ هویت فرهنگی منطقه، به ضرورت احیای صنایع‌دستی کمیاب در استان تاکید و تصریح کرد: زنجیره تولید پارچه سنتی و تاریخی «بزو» بازسازی و احیا شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرتضی صفری در نشست تخصصی پارچه فروشان ارومیه در راستای تقویت پیوند میان بازارهای سنتی و صنعت گردشگری افزود:پارچه سنتی و تاریخی «بزو» که در جنوب استان برای دوخت لباس‌های کردی کاربرد داشت، اظهار کرد: به دلیل کمبود شدید تولید این پارچه در سال‌های اخیر، با همکاری اتحادیه پارچه‌فروشان می‌توان فرصتی برای بازسازی زنجیره تولید فراهم کرد تا با ایجاد خوشه‌های تولیدی متمرکز برای این نوع پارچه، علاوه بر معرفی هویت فرهنگی ایران به جهان، بستری برای صادرات و ارزآوری کشور فراهم ساخت‌.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاهای بین‌المللی فرصتی برای معرفی تولیدات بشمار می‌آید،افزود: در صددیم نمایشگاه طلا و منسوجات پیش رو تنها یک رویداد تجاری نباشد؛ لذا با برنامه‌ریزی برای برگزاری نمایشگاه و تور آشناسازی سعی خواهیم کرد تا با تکیه بر مفهوم گردشگری خرید، مسافران ضمن بازدید از جاذبه‌ها، از محصولات محلی نیز خریداری کنند.

ضرورت تبدیل رویدادهای تجاری به فرصت‌های گردشگری پایدار

همچنین رئیس اتحادیه پارچه‌فروشان ارومیه نیز در این نشست بر ضرورت تبدیل رویدادهای تجاری به فرصت‌های گردشگری پایدار تأکید داشت.

سیامک بدری ادامه داد: ضروری است سطح خدمات‌رسانی به مهمانان نمایشگاه ارتقا یابد و در این راستا ضمن خواستار همکاری نزدیک اداره‌کل میراث‌فرهنگی در حوزه ارائه تخفیف اقامتی گفت: با ارائه تخفیف‌های ویژه در هتل‌ها و اهدای بسته‌های تبلیغاتی و کتاب‌های معرفی جاذبه‌های استان به مسافران، تجربه اقامت در ارومیه برای گردشگران ارتقا می‌یابد.

وی خاطرنشان کرد: بهبود زیرساخت‌های پذیرایی و اطلاع‌رسانی، مستقیماً بر افزایش زمان ماندگاری گردشگران و در نتیجه، قدرت خرید آنان در بازارهای سنتی و اتحادیه تأثیرگذار است.

بدری افزود: ایجاد یک اکوسیستم کامل که در آن گردشگر با آرامش اقامت کند، با اطلاعات کافی از جاذبه‌ها آشنا شود و در نهایت به خرید محصولات باکیفیت بپردازد، کلید اصلی موفقیت نمایشگاه‌های بین‌المللی در رونق اقتصاد محلی و ایجاد اشتغال در بخش‌های تجاری و خدماتی است.