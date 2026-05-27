وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اثرگذاری تاخیر در پرداخت پول به انگیره کشاورزان در تحویل گندم به دولت، تصریح کرد: تاکنون نزدیک به دو میلیون تن گندم به مراکز دولتی تحویل داده شده است.

غلامرضا نوری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با بیان اینکه از آغاز برداشت گندم تا امروز حدود دو میلیون تن گندم به سیلوهای دولتی تحویل داده شده است، استمرار تاخیر در پرداخت پول گندم های فروخته شده به دولت را بر انگیزه و رغبت کشاورزان برای فروش محصول به دولت تاثیرگذار خواند و گفت: تاخیر در پرداخت مطالبات توسط سازمان برنامه و بودجه مقداری گله مندی ایجاد کرده بود، اما بر اساس قولی که داده شده امیدواریم همین روزها سازمان هدفمندی یارانه ها روند پرداخت را انجام دهد.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برخی از کشاورزان نزدیک به دو ماه است که گندم خود را به مراکز دولتی تحویل داده اند، ابراز امیدواری کرد که با آغاز پرداخت پول، اطمینان خاطری برای سایر کشاورزان ایجاد شود.

بر اساس قانون، پول گندم‌های فروخته شده به دولت باید تا ۲۴ ساعت پس از تحویل به حساب کشاورز واریز شود و در قانون بودجه امسال نیز ۵۰۴ هزار میلیارد تومان اعتبار برای تامین نان سالانه مردم اختصاص یافته، اما به گفته مقامات وزارت جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه معتقد است همه این پول برای خرید تضمینی گندم نیست و بخشی از آن را می‌توان برای واردات گندم و یا تسویه بدهی‌های قبلی به واردکنندگان هزینه کرد.

گندمکاران و فعالان بازار نهاده‌ها معتقدند دلال‌ها و واسطه‌ها آماده‌اند که گندم کشاورزان را به صورت نقد خریداری کرده و برای استفاده به عنوان خوراک دام و طیور به صنایع دام و طیور بفروشند. ضمن اینکه با بالا رفتن قیمت نهاده‌ها در کشور‌های همسایه، قاچاق گندم ایرانی به کشور‌های دیگر نیز سودآور‌تر می‌شود. تولید گندم در ایران هموراه با پرداخت یارانه در بخش‌های مختلف، از تامین آب و برق گرفته تا خرید تضمینی صورت می‌گیرد و کارشناسان بسیاری معتقدند که روا نیست، گندمی که برای تهیه نان مردم تولید شده، به دلایل مدیریتی و بروکراتیک به عنوان خوراک دام و طیور، حتی در کشور‌های همسایه استفاده شود.