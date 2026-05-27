رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس گفت: ۱۲ میدان اصلی شیراز از میدان الله تا شهرک گلستان، با برپایی مواکب صلواتی و معرفتی، فضای عید غدیر را در کلانشهر شیراز برگزار میکنند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس اظهار داشت: امسال و در راستای مردمیسازی هرچه بیشتر جشنها و توزیع متوازن شور و نشاط معنوی،«جشن کیلومتری غدیر» در ۱۲ نقطه کانونی شهر شیراز برگزار میشود.
حجتالاسلام والمسلمین حسین ملکمکان افزود: این مواکب که از عید قربان تا عید غدیر فعالیت خود را آغاز میکنند، در میادین الله، نصر، ولیعصر ، شهدا، امام حسین ، قهرمانان، معلم، غدیر، شهدای ارتش، سید علاءالدین حسین ، پاسارگاد و آزادی مستقر خواهند شد.
به گفته مسئولان، تمرکز اصلی این ایستگاهها در محلهایی خواهد بود که بیشترین حضور و تجمع شبانه شهروندان را دارند.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس در خصوص برنامههای روز عید غدیر، دو محور اصلی را اعلام کرد:
۱. صبح عید: مراسم ویژه از ساعت ۱۰ صبح در حرم مطهر حضرت شاهچراغ (ع) شامل سخنرانی، مداحی و اجرای آیین سنتی «عقد اخوت» به میزبانی نماینده ولی فقیه در استان.
۲. عصر عید: آغاز خطبهخوانی غدیر از ساعت ۱۶ در میدان شهدا، حرکت کاروانهای خانوادگی به سمت حرم مطهر شاهچراغ (ع)، برگزاری آیین تجدید بیعت با ولایت و توزیع کیک بزرگ غدیر.
علاوه بر برنامههای میدانی، رویکرد امسال بر غنای محتوایی جشنها متمرکز است. در همین راستا همایش «غدیریاوران» برای فعالان فرهنگی برگزار شده و مبلغان متخصص به شهرستانها، مساجد و روستاها اعزام شدهاند تا جشنهای محلهمحور با کیفیت معرفتی بالاتری برگزار شود.