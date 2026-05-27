مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) آذربایجانغربی با اشاره فرا رسیدن روز عید سعید قربان گفت: در راستای کمک به نیازمندان همزمان با این عید مبارک، پویش نذر قربانی در استان راه اندازی شده و مردم می توانند با استفاده از گوشی همراه، این نذر را انجام دهند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مهرداد محمدزاده افزود: برای این امر، شماره کارت مجازی ۶۰۳۷۹۹۷۹۰۰۰۰۱۲۳۲ برای مشارکت مردم نیکوکار استان در این آیین خداپسندانه اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: سامانه مبتنی بر تلفنهمراه #۰۴۴*۸۸۷۷* برای دریافت کمکهای مردمی راهاندازی شده است و مردم میتوانند کمکهای خیرخواهانه خود را از این طریق واریز کنند.
وی ادامه داد: پس از شماره گیری این رقم شهروندان می توانند با وارد کردن مبلغ مورد نظر در این کار خیر سهیم باشند.
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خاطرنشان کرد: مردم خیّر و نیکوکار استان همچنین میتوانند با مراجعه به سایت اینترنتی کمیته امداد به آدرس www.sama.emdad.ir در این آیین معنوی مشارکت کنند.
محمدزاده گفت: همچنین قربانگاه مرکزی کمیته امداد استان در خیابان عمار ارومیه آماده دریافت نذرهای نقدی، گوشت گرم و دام زنده برای توزیع بین نیازمندان است.
وی افزود: کمکهای مردمی از این طریق نیز همچون دیگر کمکهای شهروندان در سریعترین زمان در اختیار نیازمندان قرار میگیرد.