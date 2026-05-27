در هشتاد و هفتمین شب از تجمعات شبانه، مردم استان همدان بار دیگر صحنه‌ای از ایستادگی، همبستگی و دلدادگی به وطن را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در هشتاد و هفتمین قرار شبانه خود، بار دیگر به صحنه آمدند تا ثابت کنند، شهادت مقتدای امت نه تنها خللی در عزم آنان ایجاد نکرده، بلکه شعله وفاداری را در دل‌هایشان فروزان‌تر ساخته است.

در این اجتماع حماسی که با حضور گسترده گروه های مختلف مردم برگزار شد، شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های «مرگ بر آمریکا» و «لبیک یا خامنه‌ای»، جنایات استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.