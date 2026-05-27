به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، فرمانده انتظامی شهرستان زرقان گفت: در اجرای طرح مقابله با محتکران کالا‌های اساسی، ماموران پلیس امنیت عمومی این شهرستان موفق شدند یک انبار احتکار گوشت گوساله را شناسایی کنند.

سرهنگ احسان میرزایی افزود: ماموران با تحقیقات و حصول اطمینان از احتکار کالا در انبار مذکور، به محل اعزام شدند و ۳۰ تن گوشت قرمز بدون مجوز انبار را کشف کردند.

رییس پلیس شهرستان زرقان با بیان اینکه کارشناسان ارزش این محموله را ۱۵۰ میلیارد ریال برآورد کردند ، گفت: مالک به مرجع قضایی معرفی شد.