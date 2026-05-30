رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ملایر از ممنوعیت حضور طبیعتگردانان، کوهنوردان و گروههای مردمی در مناطق حفاظتشده و شکارممنوع این شهرستان تا پایان خرداد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، مهدی رضازاده با اشاره به آغاز فصل زادآوری پستانداران، تخمگذاری و لانهسازی پرندگان و همچنین رویش گونههای گیاهی خاص، گفت: در این بازه زمانی حساس، ورود افراد به مناطق تحت مدیریت محیطزیست ملایر برای جلوگیری از ایجاد تنش در زیستگاهها و کاهش استرس حیاتوحش کنترل میشود.
او با بیان اینکه این محدودیت همچنین با هدف جلوگیری از برداشت غیر اصولی گونههای گیاهی ارزشمند، از جمله لاله واژگون اعمال شده است، تصریح کرد: حضور انسان در این مناطق میتواند آرامش وحوش را بر هم زده و بر چرخه زادآوری آنها اثر منفی بگذارد.
رئیس اداره حفاظت محیطزیست شهرستان ملایر با اشاره به ظرفیتهای زیستی شهرستان ملایر، منطقه حفاظتشده «لشگردر» را یکی از مهمترین زیستگاههای منطقه دانست و گفت: این منطقه با وسعت ۱۶ هزار هکتار و قدمت حفاظتی از سال ۱۳۶۹، زیستگاه گونههایی، چون قوچ و میش ارمنی است.
مهدی رضازاده افزود: همچنین منطقه حفاظتشده «گلپرآباد» با وسعت ۸۵۰۰ هکتار از سال ۱۳۸۶ تحت حفاظت قرار گرفته و از نظر ساختار زیستی شباهت زیادی به «لشگردر» دارد.
او تصریح کرد: حفاظت از این مناطق از طریق سه پاسگاه محیطبانی انجام میشود و پوشش گیاهی آنها شامل گونههای ارزشمندی مانند بادام کوهی، زالزالک، آویشن، بومادران و شکر تیغال است.