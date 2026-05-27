مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجانغربی با بیان اینکه کیفیت نان لواش تولیدی در این استان بالاتر از میانگین کشوری است، گفت: سهمیه آرد نانواییها بر اساس میزان عملکرد ثبتشده در کارتخوانها اختصاص مییابد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، امید زینالیاصل افزود: سهمیه آرد نانواییها بهطور مستمر پایش میشود و واحدهایی که عملکرد بهتری داشته باشند، از افزایش سهمیه برخوردار خواهند شد.
وی با اشاره به تعداد نانواییهای فعال در استان بیان کرد: در حال حاضر حدود پنج هزار واحد نانوایی در آذربایجانغربی فعالیت میکنند که این رقم از میانگین کشوری بیشتر است.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: در کشور به ازای هر یکهزار و ۲۰۰ نفر یک نانوایی وجود دارد اما در این استان به ازای هر ۷۵۰ نفر یک واحد نانوایی فعال است.
وی همچنین بر ضرورت تداوم پرداخت یارانه آرد به مصرفکنندگان تأکید کرد و گفت: در ایام جنگ رمضان، با وجود بروز اختلال در سامانهها، هیچ نانوایی بدون آرد نماند و تأمین این کالای اساسی بهخوبی انجام شد، بهگونهای که برخی واحدها حتی بهصورت دو شیفته به پخت نان پرداختند.
مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان ادامه داد: در این ایام این مجموعه بهصورت شبانهروزی فعال بود و در چارچوب مصوبات تنظیم بازار، نسبت به تأمین و توزیع کالاهای اساسی از جمله روغن، شکر و برنج اقدام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت تولید گندم در استان اشاره کرد و گفت: سال گذشته ۳۸ هزار کشاورز با تحویل ۴۳۲ هزار تن گندم به مراکز خرید، در این فرآیند مشارکت داشتند.
زینالیاصل یادآوری کرد: برآوردها برای سال جاری نشان میدهد میزان تولید گندم در استان به ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار تن خواهد رسید که از این مقدار، پیشبینی میشود بین ۵۵۰ تا ۶۰۰ هزار تن به مراکز خرید تحویل داده شود.