بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ دبیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور در این آیین با اشاره به اینکه استان بوشهر دارای کتابخانه عمومی، نقطه خدمت و خدمت گیرنده نسبتا بالایی است، گفت: براساس جمعیت وسیع، این استان میتواند بیش از اکنون نیز دارای کتابخانه عمومی و نقطه خدمت باشد.
آزاده نظربلند افزود: توسعه فضاها، منابع کتابخانه و خدمات در حوزه کتابخانهها و برنامههای فرهنگی به صورت جدی در دستور کار نهاد کتابخانههای عمومی کشور قرار دارد.
استاندار بوشهر هم با اشاره به اینکه توسعه هر جامعه و کشوری از مسیر مطالعه، کتاب و کتابخوانی میگذرد، گفت: کتابخانه از نظر مطالعه با کیفیت، اندیشه، پژوهش و گفتوگو جایگاه ارزشمند و بالایی دارد.
ارسلان زارع افزود: اکنون در انجمن کتابخانههای عمومی استان موضوعهای گوناگونی مورد بحث قرار میگیرد تا زمینه سرانه مطالعه در استان بوشهر و حتی کشور افرایش یابد.
وی اضافه کرد: باتوجه به محدودیتهای منابع اعتباری، مالی و بودجهای کشور، در حال حاضر براساس اولویت بندی طرحهای نیمه تمام در حوزه کتابخانهها به زودی با برنامه ریزی مناسب تکمیل خواهند شد.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر نیز با اشاره به تاریخچه این بنا گفت: ساختمان کتابخانه مصلحیان ازز ساختمانهای ارزشمند دوره قاجار در سال ۱۳۷۶ از سوی بانوی خیر بوشهری، زندهیاد «فاطمه مصلحیان» وقف شد. با توجه به فرسودگی و موریانهزدگی بخشی از بنا در دهه ۹۰، عملیات بازسازی اساسی آن از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ با مشارکت استانداری، فرمانداری و ادارهکل میراث فرهنگی آغاز شد.
حیدر راهب اظهار کرد: این طرح با اعتباری افزون بر ۲۵ میلیارد تومان در نیمه دوم سال ۱۴۰۴ به سرانجام رسید. در این عملیات، کل سازه، سقف و در و پنجرهها با استفاده از فناوری نانو مرمت و مقاومسازی شده است تا پایداری این میراث تاریخی تضمین شود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر گفت: این کتابخانه اکنون در مساحتی افزون بر ۵۸۵ متر مربع با فضاسازی جدید بازگشایی شده است. بخشهای متنوعی از جمله مخزن کتاب، سالنهای مطالعه مجزا، اتاق ویژه کودک، اتاق پژوهش، سالن مشاهیر و بخش نشریات در این مجموعه پیشبینی شده که آماده ارائه خدمات به شهروندان و پژوهشگران است.