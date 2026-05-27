قائممقام وزیر صمت گفت: امروز با رفع دغدغهی تأمین مواد اولیه و کاهش رقابتهای کاذب، شاهد تعادل قیمتی در عمدهی بازارها هستیم.
محمدصادق مفتح در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما، با اشاره به گذار از مدل توزیع حوالهای دهههای ۶۰ و ۷۰ به سازوکار شفاف بورس کالا، اعلام کرد: تجربهی موفق عرضه زنجیرههای فولاد و پتروشیمی در بورس کالا طی سالهای گذشته نشان داد که رصد مستمر و قاعدهگذاری صحیح، میتواند مواد اولیه را به غیررانتیترین شکل ممکن به دست تولیدکننده واقعی برساند.
قائممقام وزیر صمت با تاکید بر نقش استمرارِ عرضه در فروکش کردن هیجانات بازار افزود: امروز با رفع دغدغهی تأمین مواد اولیه و کاهش رقابتهای کاذب، شاهد تعادل قیمتی در عمدهی بازارها هستیم؛ فرآیند عرضه مواد اولیه در بورس کالا، رضایت مسئولان عالیرتبه کشور را نیز به همراه داشته است.