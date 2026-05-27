رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پیش بینی می‌شود تا ساعت ۱۴ ظهر امروز، ذبح گوسفند ۳۰ هزار حاجی ایرانی از سوی ذابحان انجام شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا رشیدیان گفت: تمام حجاج ایرانی صبح امروز با حضور در صحرای منا نخستین مرحله رمی جمرات را انجام دادند.

رئیس سازمان حج و زیارت گفت: پس از فرایند قربانی، حلق یا تقصیر (تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر) اعمال دیگر امروز حجاج بیت الله الحرام در سرزمین منا است.

گفتنی است؛ قربانی کردن گوسفند یکی از اعمال واجب در حج تمتع است که زائران در اولین روز حضور در سرزمین منا، پس از رمی جمره عقبه انجام می‌دهند.