فرمانده سپاه عشایر استان فارس، اعلام کرد : عشایر استان در عید قربان، ۲۰۰ رأس گوسفند به ارزش ۲۵ میلیارد ریال را به نیت حمایت از نیرو‌های مسلح حاضر در جبهه جنوب اهدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، سرهنگ گلستانی افزود: این گوسفندان با رعایت موازین شرعی و بهداشتی ذبح، بسته‌بندی و برای کمک به نیرو‌های مسلح در جبهه جنوب به ستاد جنگ استان فارس تحویل داده شد.

فرمانده سپاه عشایر فارس افزود: عشایر فارس در جنگ تحمیلی ۸ ساله، ۳ هزار شهید تقدیم کردند و در جنگ‌های بعدی نیز ۲۵ شهید دیگر از این قشر فداکار به شهادت رسیدند.

سرهنگ گلستانی خاطرنشان کرد : عشایر فارس در تولید نیاز‌های استان نقش مهمی دارند و در حال حاضر یک‌ چهارم گوشت قرمز استان توسط عشایر تولید و تأمین می‌شود.