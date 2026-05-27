هیئت دیپلماسی در پیگیری مطالبات مردمی، در جهان شایسته عمل کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده قرارگاه راهیان نور نزاجا در تجمع مردم شهرضا گفت: هیئت دیپلماسی کشورمان توانسته است مطالبات مردمی را که حدود ۹۰ شب در خیابانها حضور داشتند و میدان داری کردند، به درستی به گوش جهانیان برساند.
امیر سرتیپ دوم اکبر نجفی این اقدام را نشاندهنده اقتدار و صلابت نظام جمهوری اسلامی ایران در دفاع از حقوق شهروندان دانست و افزود: هماهنگی و همکاری بین قوا و نیروها، پشتوانه محکمی برای موفقیت تیم دیپلماسی در عرصههای بینالمللی است.
وی به اهمیت بصیرت و آگاهی مردم در تشخیص حق از باطل و همراهی با نظام در بزنگاههای حساس اشاره کرد و ادامه داد: حضور پرشور و آگاهانه مردم در صحنههای مختلف، همواره پشتوانه محکمی برای مسئولان و نیروهای مدافع امنیت کشور است.
امیر سرتیپ دوم اکبر نجفی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این همدلی و همبستگی، شاهد پیشرفتهای روزافزون در تمامی عرصههای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور باشیم.