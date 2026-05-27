به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول نمایشگاه فرهنگی «اروند تا هرمز»، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترسیم مسیر ایثار از جنگ چهل‌روزه و عملیات رمضان تا حفاظت از امنیت تنگه هرمز عنوان کرد.

سالم، در حاشیه این نمایشگاه به تغییرات نسلی اشاره کرد و گفت: اگرچه با گذشت زمان نسل‌های ما تغییر یافته‌اند، اما جوهره مقاومت در رگ‌های این مردم جاری است. ما از حماسه فتح خرمشهر عبور کرده‌ایم و امروز این ایستادگی در سنگر‌های جدیدی تداوم یافته است.

در این نمایشگاه، سیر تاریخی نبرد‌ها از جمله جنگ‌های دوازده‌روزه و مقاومت‌های مردمی به تصویر کشیده شده است. تمرکز اصلی این رویداد بر پیوند میان ایثارگری‌های گذشته و آمادگی نسل امروز برای صیانت از مرز‌های اعتقادی و جغرافیایی، به‌ویژه منطقه راهبردی تنگه هرمز است.

مسئول نمایشگاه در پایان تأکید کرد که تغییر در ابزار‌ها و نسل‌ها نباید به معنای فراموشی ایثار باشد؛ چرا که مردم همچنان بر عهد خود باقی مانده و بهار مقاومت را زنده نگاه داشته‌اند. این نمایشگاه گامی برای انتقال مفاهیم والای جهاد به نسل جدید محسوب می‌شود.

این نمایشگاه به مدت ۵ روز در حسینه امام زاده عبدالله (ع) بافق دایر است.