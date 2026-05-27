نمایشگاه فرهنگی «اروند تا هرمز» با محوریت بازخوانی حماسههای دفاع مقدس درحسینیه امام زاده عبدالله (ع) بافق گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مسئول نمایشگاه فرهنگی «اروند تا هرمز»، هدف از برگزاری این نمایشگاه را ترسیم مسیر ایثار از جنگ چهلروزه و عملیات رمضان تا حفاظت از امنیت تنگه هرمز عنوان کرد.
سالم، در حاشیه این نمایشگاه به تغییرات نسلی اشاره کرد و گفت: اگرچه با گذشت زمان نسلهای ما تغییر یافتهاند، اما جوهره مقاومت در رگهای این مردم جاری است. ما از حماسه فتح خرمشهر عبور کردهایم و امروز این ایستادگی در سنگرهای جدیدی تداوم یافته است.
در این نمایشگاه، سیر تاریخی نبردها از جمله جنگهای دوازدهروزه و مقاومتهای مردمی به تصویر کشیده شده است. تمرکز اصلی این رویداد بر پیوند میان ایثارگریهای گذشته و آمادگی نسل امروز برای صیانت از مرزهای اعتقادی و جغرافیایی، بهویژه منطقه راهبردی تنگه هرمز است.
مسئول نمایشگاه در پایان تأکید کرد که تغییر در ابزارها و نسلها نباید به معنای فراموشی ایثار باشد؛ چرا که مردم همچنان بر عهد خود باقی مانده و بهار مقاومت را زنده نگاه داشتهاند. این نمایشگاه گامی برای انتقال مفاهیم والای جهاد به نسل جدید محسوب میشود.
این نمایشگاه به مدت ۵ روز در حسینه امام زاده عبدالله (ع) بافق دایر است.