رئیس سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، فائو، درباره وقوع بحران امنیت غذایی جهانی به علت ادامه وضعیت انسداد تنگه هرمز هشدار داد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اینترنتی سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، مدیرکل فائو روز گذشته در اجلاس این سازمان در شهر رم، مقر فائو، هشدار داد که وضعیت بغرنجی برای کشاورزی و امنیت غذایی جهانی در پیش است.
کو دونگیو، مدیرکل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد، هشدار داد ادامه انسداد تنگه هرمز میتواند باعث «بحران امنیت غذایی جهانی» شود.
بسته شدن تنگه هرمز در بحبوحه جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، علاوه بر ایجاد اختلال در بازارهای انرژی، عرضه کود را در سراسر جهان نیز تحت فشار قرار داده است، اما تأثیر کامل آن بر کشاورزی ممکن است تا زمان برداشت محصولاتی که هنوز ماهها از آن باقی مانده است، مشخص نشود.
کو دونگیو با اشاره به این واقعیت در اجلاس پایتخت ایتالیا، هشدار داد «تصمیماتی که اکنون میگیریم تعیین خواهد کرد که آیا این یک شوک قابل مدیریت باقی میماند یا به یک بحران عمیقتر امنیت غذایی جهانی در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ و پس از آن، تبدیل میشود.»
مدیرکل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد گفت: «آنچه امروز شاهد آن هستیم نه تنها یک بحران ژئوپلیتیک، بلکه یک شوک سیستماتیک برای کشاورزی و شبکه غذایی جهان است.»
مدیرکل فائو هشدار داد که زمان برای جلوگیری از بحران امنیت غذایی جهانی رو به اتمام است. کیو دونگیو، در مراسمی با حضور نخستوزیر اسپانیا این سخنان را بیان کرد.
کیو دونگیو، در مراسم ویژه هفته تغذیه رم با عنوان «امنیت غذایی و تغذیه تحت فشار پیامدهای درگیریهای خاورمیانه»، در مقر این سازمان این هشدارها را مطرح کرد.
این مراسم با میزبانی دولت اسپانیا برگزار شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا و همچنین سیندی مککین مدیر اجرایی برنامه جهانی غذا و آلوارو لاریو رئیس صندوق بینالمللی توسعه کشاورزی نیز در این مراسم حضور داشتند.
مدیر کل فائو در سخنان خود گفت: «این جلسه در رم در لحظهای از «شکنندگی عمیق ژئوپلیتیکی و اقتصادی» برگزار میشود.» او گفت: «ما باید قبل از افزایش هزینههای انسانی و اقتصادی، اقدام کنیم.»
فائو تاکید دارد که بروز اختلالات شدید در تنگه هرمز، جابجایی نفت، گاز طبیعی مایع، گوگرد و کودها را تحت تأثیر قرار داده و همین امر باعث افزایش هزینههای نهادههای کشاورزی و افزایش فشار بر قیمت بذر به دلیل وابستگی آنها به کودها شده است. با افزایش قیمت انرژی، فعالیت شبکههای کشاورزی و غذایی در تمام مناطق، پرهزینهتر شده است. کشورهای وابسته به واردات نهادهها با افزایش هزینههای خود روبهرو هستند. خانوارهای آسیبپذیر با کاهش درآمدها ناشی از تورم، قدرت خرید خود را از دست میدهند.
برای بسیاری از کشورها، به ویژه در آفریقا و بخشهایی از آسیا، این تأثیرات به صورت جداگانه رخ نمیدهد بلکه با فشارهای موجود ناشی از بدهیهای سنگین، شوکهای اقلیمی، درگیریها و محدودیتهای مالی دولتی ترکیب میشود.
فائو پیش از این با بسیج پشتیبانی فنی، تقویت سیستمهای نظارتی و گسترش هماهنگی از طریق سازوکارهایی مانند شبکه اطلاعات بازار کشاورزی، به این وضعیت واکنش نشان داده است.
فائو پیش از این مجموعهای از توصیههای سیاستی مبتنی بر شواهد را برای دولتها و شرکا منتشر کرده است. این موارد عبارتند از:
الف. ادامه جریان تجارت: باید از محدودیتهای صادراتی، به ویژه در مورد کودها و نهادههای کشاورزی، اجتناب شود. این اقدامات کمبودها را تشدید میکند، بیثباتی را افزایش میدهد و بیشترین آسیب را به کشورهای فقیرتر وابسته به واردات وارد میکند.
ب. پاسخهای هوشمندانهتر در حوزه کشاورزی: بستههای اضطراری سنتی که منحصراً بر شبکههای کود فشرده متمرکز هستند، ممکن است در شرایط فعلی دیگر قابل اجرا نباشند. کشورها باید از راهبردهای تطبیقی مانند کشت مخلوط، بهبود بهرهوری نیتروژن و ترویج محصولاتی که کمتر به کودهای مصنوعی وابسته هستند، حمایت کنند.
ج. حمایت هدفمند: منابع باید از طریق شبکههای حمایت اجتماعی هدفمند و سازوکارهای حمایت روستایی، بر آسیبپذیرترین جمعیتها متمرکز شود.
د. حمایت مؤسسات مالی بینالمللی: کشاورزان و سایر ذینفعان در شبکههای کشاورزی-غذایی و همچنین کشورهای وابسته به واردات، اکنون به حمایت نقدینگی نیاز دارند. تأخیر در تأمین مالی به از دست رفتن تولید منجر خواهد شد.
مدیرکل فائو در جلسه دیروز خاطرنشان شد «ما فرصتی برای اقدام داریم، اما این فرصت در حال تنگتر شدن است.»
کو دونگیو با اشاره به اینکه شوک ناشی از کمبود کود، محتوای پروتئین و تراکم ریزمغذیهای غذاهای اصلی را کاهش میدهد، گفت: همانطور که هفته تغذیه رم ۲۰۲۶ را گرامی میداریم، باید به یاد داشته باشیم که امنیت غذایی تنها زمانی تضمین میشود که غذای مغذی در دسترس، قابل دسترس و مقرون به صرفه باشد. وقتی خاکها به دلیل کمبود نهادهها تخریب میشوند، میوهها و سبزیجاتی که پایه و اساس رژیمهای غذایی سالم را تشکیل میدهند، کمیابتر و گرانتر میشوند. این نکته بسیار مهم است که حتی در بحبوحه شوکهای عرضه، از سلامت تغذیهای شبکههای کشاورزی-غذایی خود محافظت کنیم.»
مدیرکل فائو از اسپانیا به عنوان متحد راهبردی و ستون ثابت قدم فائو در مبارزه با گرسنگی و سوءتغذیه تشکر کرد و از نخست وزیر سانچز به علت «تعهد مداومش به چندجانبهگرایی، تحول شبکههای کشاورزی-غذایی و توسعه روستایی» قدردانی کرد.