به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار قاسم رضایی با گرامیداشت یاد و خاطره قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای (ره) و شهدای جنگ تحمیلی رمضان و فرماندهان شهید گفت: خدا را شاکریم که توفیق خدمت در این دوران زندگی و در عصر ولایت در این لباس مقدس نصیب ما کرده است.

وی با اشاره به مناسبت‌های پیش رو اعیاد قربان و غدیر گفت: فلسفه عید قربان و غدیر برای ما ذکر و تذکر است و ذکر است که انسان را به خدا نزدیک می‌کند.

سردار رضایی هدف از خلقت را بندگی با معرفت دانست و افزود: جلب رضایت معبود بالاترین هدیه برای انسان است.

این مقام مسئول گفت: اگر بخواهیم عاقبت بخیر شویم باید سه واژه را برخود تبیین و به یقین برسیم؛۱) خدا را با همه ویژگی هایش بشناسیم و باور کنیم .۲) یقین داشته باشیم که مرگ حق است.۳) به معاد و حساب و کتاب ایمان قلبی داشته باشیم.

سردار رضایی تنها یاد خدا را مایه آرامش قلب و روح دانست و گفت: یاد خدا در همه حال مایه آرامش انسان است پس باید خدا را در همه اعمال، رفتار و کردار خود ناظر بدانیم.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در خاتمه خدمت بی منت را مایه رضایتمندی مردم دانست و افزود: در انجام ماموریت‌های انتظامی باید در راستای جلب رضایت شهروندان تلاش کنیم.



در خاتمه این مراسم سردار رضایی با اهدا لوح از تلاش‌های سردار نجفی فرمانده انتظامی استان و سردار زارعی جانشین انتظامی استان قدردانی کرد.