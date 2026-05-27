

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: میانگین شاخص کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۳۸ نشانگر ناسالم بودن هواست و در یک تا ۲ ساعت گذشته هم این شرایط روند صعودی داشته و با عدد ۱۲۷ گویای وضعیت هشدار برای افراد حساس است.

سعید محمودی افزود: هم اکنون کیفیت هوا در تمامی ۲۳ ایستگاه سنجش مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار قراردارد.

وی بیان کرد: شهروندان مشهدی باید با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثری در تامین سلامت خود و دیگران ایفاء کنند.

او عنوان کرد: همچنین بیماران قلبی - تنفسی، کودکان، زنان باردار و افراد حساس در روز‌های آلوده باید از تردد غیرضروری در سطح مشهد خودداری کنند.

قرار داشتن شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت پاک و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت سالم است.

همچنین قرار گرفتن این شاخص کلی بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای آلودگی هوا برای همه سنین محسوب می‌شود.

وقتی این شاخص بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی قرار گیرد هم نشانگر وضعیت اضطراری و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت بحرانی آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند که یکی از علل اصلی تشدید آلودگی هواست.