کارشناسان مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی با هدف رعایت نکات بهداشتی از محل عرضه و ذبح دام روز عید قربان در کیش بازدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، روابط عمومی مرکز بهداشت کیش، اعلام کرد: در این بازدید روند عرضه و ذبح دام از نظر رعایت دستورالعمل های بهداشتی و ضوابط دامپزشکی بررسی و و توصیه‌های لازم بهداشتی به فروشندگان و مسئول ذبح دام ارائه شد.

حفظ سلامت عمومی، پیشگیری از انتقال بیماری‌های مشترک بین انسان و دام و اطمینان از رعایت اصول بهداشتی از مهمترین دلایل بازدید کارشناسان بهداشتی است.

کارشناسان بر اهمیت ذبح دام با رعایت دستورالعمل های بهداشتی در مکان مجاز و تحت نظارت مرکز بهداشت و اداره دامپزشکی تأکید کردند.